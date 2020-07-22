Врио губернатора Хабаровского края вновь выступил против Приморья

Прекратить финансировать Приморье и перенести ВЭФ предложил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, сообщают «Вести:Приморье».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что Приморский край в целом и Владивосток в частности усиленно финансируют десять лет и эту практику пора прекращать. По его мнению, надо перераспределить средства другим регионам ДФО. Об этом он сказал в ходе форума «ProДФО - Хабаровский край», который посвящен проблемам развития Дальнего Востока, пишет dvnovosti.ru.

- Мы очень уважительно относимся к приморцам, и совершенно справедливым было решение руководства страны сосредоточить все ресурсы в одной точке, чтобы достигнуть развития. Уже десять лет в Приморье и Владивосток вкладываются колоссальные средства. Ну хватит уже. Эти ресурсы можно и нужно вкладывать в другие регионы ДФО, в том числе в Хабаровский край. Это такой посыл. Мы знаем, как их эффективно использовать, без дыр в полу, - заявил Михаил Дегтярёв.

Кроме того, врио главы региона предложил пересмотреть концепцию Восточного экономического форума, который проводится каждый год (кроме прошлого пандемийного) в сентябре во Владивостоке на Русском острове.

- Мы готовы ВЭФ принимать в Хабаровске! Давайте форум проводить в разных городах, мы к этому готовы, - призвал Михаил Дегтярёв.

При этом врио губернатора отметил, что жители Хабаровска хорошо запомнили тот факт, что у них «отобрали столицу» в пользу Владивостока, и еще раз заверил, что краевой центр, несмотря ни на что, станет городом-миллионником.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обновил свой телеграм-канал. Комментируя видеообзор склонов горнолыжного комплекса «Холдоми», глава соседнего региона, буквально, заявил: «Хабаровский край — это 2500 км приморья». Эксперты не раз отмечали, что новый руководитель Хабаровского края пытается противопоставить свой регион Приморскому краю.

Жители Владивостока возмущены высказыванием врио губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева о Владивостоке и Приморье в целом. Исполняющий обязанности главы Хабаровского края в ходе разговора о развитии Большого Уссурийского острова в эфире радио «КП»-Хабаровск» Михаил Дегтярев нелестно и не дипломатично высказался о Приморье и его столице. Заявив, что Владивосток и Приморье не могут заниматься развитием острова. А Хабаровск – это именно тот регион, который способен внедрить в жизнь проект, ранее представленный президенту Путину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]