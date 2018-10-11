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Дегтярев заявил, что считает столицей Дальнего Востока - Хабаровск

Дегтярев заявил, что считает столицей Дальнего Востока - Хабаровск

Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил вечером 27 июля на площадь имени Ленина в Хабаровске во время общения с хабаровчанами, которые приняли участие в очередной акции в поддержку Сергея Фургала.

Среди прочего Дегтярева спросили о справедливости переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

-"Мне трудно комментировать решения руководства, но по всему, что я вижу, столица - в Хабаровске", - ответил новый руководитель соседнего региона.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года. Профильные ведомства начали переезжать во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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