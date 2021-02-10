Новый пирс на набережной не устраивает жителей Владивостока

В приморском паблике был опубликован пост, в котором рассказали о том, что новый пирс на набережной притягивает горожан, сообщают «Вести:Приморье».

На видео видно, горожане с удовольствием прогуливаются по набережной, вдыхая морской воздух и наслаждаясь солнечной погодой.

Однако новым пирсом остались довольны не все. Горожане отметили, о безопасности, вероятно, не подумали. На фото видно, ребенок стоит у края, смотрит в воду, неверное движение может привести к неприятностям. В таких случаях малыш легко может упасть в воду.

«Перила должны быть с уклоном вовнутрь площадки. Опять все сделано шаляй - валяй»

«С " Баржей" ничто не сравнится)».

«Ребёнок запросто может в воду свалиться(».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]