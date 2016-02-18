Постановление Мишустина: Меняются правила регистрации по месту жительства

В России регистрацию по месту жительства или по месту временного пребывания с 1 июля 2022 года переведут в электронный формат, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте Правительства.

Тем, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг, будет достаточно посетить регистрирующий орган для получения прописки всего один раз. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт, пишет «Парламентская газета».

Временную регистрацию можно будет полностью оформить дистанционно. Так, согласно постановлению, заявитель сможет получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступа на едином портале.

Кроме того, документом предусмотрено, что услуги по регистрации необходимо предоставлять на основе принципа экстерриториальности. Таким образом, граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, а в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]