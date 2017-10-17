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«Это беспредел»: Автовладелец рассказал о ситуации во дворе многоэтажки
Житель Владивостока рассказал о ситуации, заложниками которой становятся автовладельцы, сообщают «Вести:Приморье».
Так, автовладелец рассказал, что за парковку машины во дворе дома на проспекте Красного Знамени, 21, взимают деньги ха парковку на придомовой территории. При этом в посте паблика dpskontrol_125rus отмечается, если владелец авто не согласен на оплату, ему грозят порчей автомобиля. Горожанин возмущается ситуацией и задается вопросом, почему он должен платить непонятному человеку за сомнительные услуги.
Многие в комментариях предложили способ борьбы с такими «предпринимателями». Отметив, что рассчитано на тех «дураков», кто согласится. Это неправомерно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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