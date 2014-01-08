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Выпрыгивал из кабины: Самосвал сгорел на трассе в Приморье

Выпрыгивал из кабины: Самосвал сгорел на трассе в Приморье

Источник фото: скрин видео

На федеральной трассе в районе села Иннокентьевка сгорел самосвал, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы пояснили, водитель не пострадал. Ему удалось выпрыгнуть из кабины.

В управлении ГУ МЧС по Приморью отметили, сообщение о возгорании большегруза поступило на пульт охраны ведомства 23 мая. К месту происшествия прибыли расчёты огнеборцев. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 10 кв.м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

 

Видео dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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