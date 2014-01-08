Выпрыгивал из кабины: Самосвал сгорел на трассе в Приморье

На федеральной трассе в районе села Иннокентьевка сгорел самосвал, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы пояснили, водитель не пострадал. Ему удалось выпрыгнуть из кабины.

В управлении ГУ МЧС по Приморью отметили, сообщение о возгорании большегруза поступило на пульт охраны ведомства 23 мая. К месту происшествия прибыли расчёты огнеборцев. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 10 кв.м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Видео dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru