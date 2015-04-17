Владивосток избавляют от незаконных рекламных конструкций

Сделать улицы Владивостока чище – основная задача, которая стоит перед городскими службами. Одним из приоритетных в данном направлении работ является демонтаж незаконных рекламных конструкций, афиш, объявлений, баннеров и штендеров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В минувшие выходные эти работы были организованы административно-территориальным управлением Первореченского района. Всего с объектов городской инфраструктуры было демонтировано более 90 рекламных объектов.

«Незаконную рекламу приходится убирать с опор уличного освещения, подпорных стен, виадуков, опор мостов. Зачастую недобросовестные рекламодатели также выставляют штендеры, чем создают большие неудобства пешеходам. А афиши, щиты и указатели вдоль дорог, которые размещают прямо на деревьях и опорах освещения, ограничивают видимость автомобилистам», – отметили в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]