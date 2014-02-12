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Вчера, 17:27

Житель Владивостока убил из ревности своего родственника

Житель Владивостока убил из ревности своего родственника

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства на почве ревности, сообщают «Вести:Приморье».

19 мая в квартире дома по улице Гамарника было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

По версии следствия, между потерпевшим и его родственником возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый приревновал потерпевшего к своей сожительнице, поскольку застиг их одних дома. Во время ссоры он избил мужчину, а затем нанес ему два удара ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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