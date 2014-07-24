Подросток утонул во время дайвинга во Владивостоке

22 мая во время самостоятельного занятия любительским дайвингом в районе водно-спортивной базы по улице Сипягина в городе Владивостоке утонул 15-летний подросток, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за причинение смерти по неосторожности.

Предварительно установлено, двое несовершеннолетних самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Якорь бросили на расстоянии 100 метров от берега.

Один мальчик был в лодке, потерпевший в гидрокостюме и ластах нырнул в море, чтобы отцепить якорь. Но в воде потерпевший сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Второй мальчик пытался помочь, потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти потерпевшего не удалось.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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