Новый арт-объект в Уссурийске стал скульптурой раздора: за что мецената затравили в Сети

Камасутра по-уссурийски. Новый арт-объект стал скульптурой раздора в городе. Статую влюбленных за свой счет установил местный житель. Но высокий порыв оценили не все горожане. Что вылилось в травлю в социальных сетях. Это уже не первый пример уличного оригинального искусства. Откуда черпают идеи любители современного искусства и какой ответ приготовил меценат уссурийцам, выясняла Таттьяна Дубко.

Он и она сплелись сердцами в одно целое. Вокруг так и витает романтика. Двое из гранита в центре Уссурийска уже попали на полосы газет и в местные паблики. В небольшой скульптуре разглядели разное, кто-то высокие чувства. Некоторые - что-то из "Камасутры". Каждый оскорбился в меру своей фантазии.

- Ничего плохого не вижу, 21-ый век на улице.

- Это перед?

- Разве плохо, что украшает город? Если что-то реальное, чтобы понять можно было, а что там можно понять?

- Я в газете читала. На секс намекают.

- У нас никому не угодишь. Это же не пряник, чтобы всем нравится.

Скульптура прилетела в Приморье из Москвы, делали по индивидуальному заказу.

Статую влюбленных юрист Валерий Шкорба поставил за свой счет. Но вместо благодарности получил десятки гневных комментариев. Делать добро не отказался. Но общаться на камеру не захотел, сославшись на занятость.

Меценат готов идти навстречу искусству и дальше.

Листает гранитные каталоги и намерен расширить скульптурную композицию.

Валерий Шкорба, инициатор установки скульптуры:

"А мне никакая история не помешает. Многие "спасибо" сказали. Я продолжаю.

- Что хотели показать?

- Чтобы народ думал.

- А вы что видите?

- Я все правильно вижу, это вообще личное".

Уссурийск оказался богат на оригинальные арт-объекты. Буквально через дорогу пять лет назад замерла железная пара. Форма понравилась, особенно туристам. Свидания по-соседству устраивают даже голуби. Что вообще-то не радует владельцев.

- Моете часто?

Елизавета Маринова, сотрудник фотолаборатории: "Да. Особенно зимой трудно мыть".

А это кусочек Парижа в Уссурийске. Символ Франции на Землемерной появился на спор, когда два города мерились башнями. Ковали местные умельцы полтора месяца.

Михаил Плотников, менеджер по художественной ковке:

"Руководитель поспорил с клиентом. Что мы можем построить большее, чем в Артеме.

- В Артеме есть такая же?

- Да, только поменьше. В Артеме - 4, а эта 14".

В администрации округа инициативу приветствуют, но просят быть аккуратнее с самовыражением.

Наталья Шведова, главный специалист отдела благоустройства города Уссурийска:

"Предприниматели - большие молодцы, что вкладывают свои силы, но надо бы и согласовывать порыв с отделом благоустройства. У нас даже деревья не разрешают просто так садить. Надо все согласовывать".

Чтобы быть ближе к народу и о высоком говорить на одном языке, хотя бы с чиновниками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]