Для ремонта своего автомобиля приморец украл чужой

В Кавалерово полицейские разыскали разобранный на запасные части похищенный автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

Остатки угнанного автомобиля были найдены полицейскими на территории частного дома в Приморье в поселке Ольга. Автомобиль принадлежит жителю Уссурийска, который предоставил его во временное пользование на договорной основе.

Сообщение местного жителя о краже автомашины марки Toyota Hiace, принадлежащей 41-летнему жителю города Уссурийска поступило в отдел МВД России «Кавалеровский» в поселке Ольга. Ущерб мужчина оценил в 538 560 рублей.

Полицейские обнаружили пропавший авто на территории гаража частного дома родственника подозреваемого. Машина была в разобранном виде.

Ранее не судимый 26-летний местный житель, причастный к краже автомашины, задержан.

Он признался в совершенном преступлении, пояснив, что похитил припаркованную машину, чтобы разобрать её по запчастям и произвести ремонт собственного автомобиля аналогичной марки.

По факту кражи транспортного средства следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело статье - кража, совершенная в крупном размере. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметили в пресс-службе МО МВД России «Кавалеровский».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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