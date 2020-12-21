Происходящее в Артеме вызывает возмущение горожан
Жители Артема вновь столкнулись в неприятной ситуацией, когда горожане своими силами пытаются испортить городское имущество, установленное для того, чтобы радовать маленьких жителей города.
Многие в очередной раз обратили внимание на действия «разрушителей», которые не ценят то, что создают для них, сообщают «Вести:Приморье».
задается вопросом автор поста в паблике artem.news.plus.
Ранее жители города уже говорили о том, что родители потакают своим детям и сами предлагают сделать фото «верхом» на фигуре. Многие тогда высказались, что долго эти арт-объекты не простоят. Вероятно, сбывается «пророчество».
«Да прекратите тратить деньги по пусту. Парк 17 км, взрослый парк, когда-то аллея любви. Всё испоганено.Не ужели не понятно . Артём достоин только бетонных скамеек и больше ни чего. Без воспитания взрослого покаления (а они уже взрослые, ,яжмать'' и ,,ябвдул'') так и будем сокрушатьс что всё ломают».
«Ребенок учится тому что видит у себя в дому родители пример».
«Ну и для кого, скажите, делать эту красоту? Слов нормальных нет..».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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