Эталонные тарифы на теплоснабжение планируют ввести в России

В России хотят ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне, сообщают «Вести:Приморье».

Мера будет вводиться постепенно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года. Эталонный подход предполагает, что тарифы определяют по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены. Мера позволит избежать роста платежей за тепло, полагают в ФАС. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.

— Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении. Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным, — заявил Виталий Королев.

Эталонный подход может не учесть все расходы теплоснабжающих организаций, а в случае низкого тарифа — наоборот, покроет затраты компании, но окажется менее выгодным для потребителей, отметила в беседе с изданием замруководителя информационно-аналитического центра Наталья Мильчакова. По ее словам, в России около 70 тыс. котельных работают на угле. При этом цена на уголь разных марок отличается, поэтому на практике найти аналоги для каждой котельной будет непросто, отметила эксперт. Кроме того, в регионах также разная оплата труда, и невозможно сравнивать зарплаты в Московской области и в Дальневосточном федеральном округе, добавила Мильчакова. Поэтому самым эффективным для бизнеса было бы рыночное ценообразование, считает она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]