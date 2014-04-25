«С каждым днём все хуже»: Дама «с бесами» держит в страхе жителей многоэтажки

Жительница Уссурийска рассказала о ситуации, которая продолжается вот уже около трех лет. Проживающая в многоэтажке женщина пояснила, соседка, вероятнее всего, требующая медицинского обследования, объявила войну соседям.

Круглосуточно она устраивает скандал с «невидимками», портит имущество. Жители подъезда переживают, вдруг ее агрессия будет обращена на конкретных людей, или не дай бог, детей, сообщают «Вести:Приморье».

Ситуация такая, что терпение уже просто на исходе. Проживаем по адресу Мельничная 3, с момента сдачи дома. На 9 этаже проживает соседка, у которой с головой конкретные проблемы. Изначально жил её сын, через какое-то он съехал, и заселилась она. По первому времени мы вообще не думали что там кто-то живет, т.к из квартиры она не выходила месяцами. И тут началось самое весёлое. Эта женщина стала выходить в подъезд и разговаривать с пустотой в коридоре, затем кричать что её травят газом и химикатами. Через какое-то время у неё начались дикие истерики, крики, вопли, маты, как у себя в квартире, так и в подъезде. Это бывает и днём, и поздней ночью. Она выходит в подъезд с палкой и долбит ей по полу, неся неразборную брань. С 9 этажа чаще всего спускается по лестнице, сбрасывая в лестничный пролёт цветы, которые стоят на окнах. На соседей несёт абсолютную ересь, и может обвинить человека во всех смертных грехах, которого даже не знает. И это продолжается уже 3 год, и с каждым днём становится все хуже. Сейчас это уже переходит все границы. Её концерты слышно до 6 этажа. Страшно выходить в подъезд, ехать с ней в лифте, и отпускать детей одних на улицу. Никто не знает что у неё в голове, но такое поведение и её внешний вид с бешенными глазами очень настораживают. В управляющей компании разводят руками, и говорят обращаться в полицию. Участковый говорит «Ну она же вас не трогает, что я должен сделать? Звоните в психушку». Позвонили в психушку, там говорят что этим должен заниматься участковый. Вызывали наряды полиции, они также разводят руками, дверь она им не открывает. Она живет одна, на улицу практически не выходит, и к ней никто никогда не приходил. Квартира, как мы поняли по квитанциям, оформлена на ее сына, и счета все оплачивает он. Управляющая компания при нас звонила сыну, номер недоступен. На этом их помочь закончена. Все соседи очень обеспокоены, и мы уже просто не знаем в какие двери стучать. Возможно в группе есть ее сын, либо знакомые. Для таких людей есть специальные учреждения, но никак не многоквартирный дом. Ее проблемы с психикой выражаются за пределами квартиры, нарушая покой соседей. Она буйная, и не в состоянии адекватно разговаривать, -

пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

Приморцы с сожалением и сочувствием стали предлагать версии, как можно решить проблему. Многие солидарны в том, что необходимо найти родственников и обратиться за помощью к медикам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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