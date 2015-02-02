«Принцип бумеранга живет»: женщина рассказала о «дружбе» с соседкой
В сети instagram жительница Приморья рассказала о ситуации, которая происходит в подъезде ее дома, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина говорит, что соседка на протяжении длительного времени делает пакости. Видеокамера, установленная в подъезде, запечатлела момент, когда женщина «вышла на войну».
- задается вопросом автор поста.
Ситуация неприятная. Многие в комментариях отметили, что видео поможет решить ситуацию, если обратиться в правоохранительные органы.
«Дыма без огня не бывает... Возможно автор, тоже ведёт партизанскую войну?», «Участковый без вариантов», «Боже, видно людям заняться нечем. В приют для животных ее бы, уборкой помочь.», «Может с начала спросить с какой целью она это делает», «У меня такая же соседка. Это ее времяпровождение. Участковый бесполезен», «Принцип бумеранга живет», отметили в комментариях.
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