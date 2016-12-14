Прием из игры «Мортал Комбат» выбрал «наркоагроном» из Приморья для своей жертвы

С учётом прежней судимости, любитель жестоких драк получил 12 лет строгого режима, сообщают «Вести:Приморье».

В мае 2021 г. Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда, согласно которому местный житель Д. приговорён к 12 годам 4 месяцам колонии строгого режима по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Столь жёсткий приговор получился в результате сложения части неотбытого наказания по ст. 231 УК РФ – за культивирование конопли, а также за тот способ, которым Д. лишил жизни своего оппонента, пишет «Золотой мост».

Как было установлено в ходе следствия и суда, Д. подрался со своим приятелем Б., сбил его с ног, а потом прыгнул ему двумя ногами на живот, что повлекло появление травм, не совместимых с жизнью. Говоря языком игры «Мортал Комбат», Д. сделал своему оппоненту «фаталити» – смертельную и жестокую комбинацию ударов. Правда, скончался Б. не на месте, а в больнице. Кстати, в 2018 г. Д. уже был судим за культивирование конопли: найдя поляну с дикорастущими кустами «дурман-травы», он стал трепетно ухаживать за своей грядкой, в результате чего полиция некоторое время спустя изъяла оттуда 418 кустов конопли, общим весом более кг. За это Д. получил два года общего режима, но вышел из колонии в Чугуевке, не досидев 8 месяцев. Но на путь исправления не встал, работу не нашёл, что и привело к тому, что в один не самый прекрасный день он устроил драка и помог отправиться своему знакомому Б. к праотцам.

Районный суд, учтя все эти факты, приговорил Д. к сроку 12 лет и 4 месяца строгого режима. Но Д. не согласился с этим и попытался оспорить приговор в Примкрайсуде. Говорил, что допрошены не все свидетели, что Б. после такого воздействия ушёл в «скорую помощь» своим ходом. Но доказать свою непричастность к смерти Б. у него не вышло. Придётся сидеть…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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