Многодетная дальневосточная леопардесса установила мировой рекорд

Самая плодовитая в мире самка дикого дальневосточного леопарда стала мамой в пятый раз. Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае сняли краснокнижную кошку по имени Грация с новыми котятами. Включая этот выводок, мать-героиня подарила жизнь уже десяти пятнистым хищникам. За всю историю научных наблюдений этого подвида случай подобной плодовитости стал рекордным, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".

На новых снимках счастливая мама прогуливается в компании двоих крупных котят. Судя по размерам, им около года – уже почти взрослые хищники. В этом возрасте леопарды часто перемещаются по охотничьему участку в сопровождении матери, активно осваивают охотничьи навыки. Ещё буквально пара месяцев, и дети покинут мать, чтобы начать взрослую жизнь. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми.

Подобная плодовитость Грации имеет большое значение, поскольку способствует регулярному приросту в популяции дальневосточного леопарда – самой редкой на планете большой кошки. Можно сказать, что хищница внесла огромный вклад в сохранение собственного уникального подвида. «Материнский капитал» для Грации – надежная охрана от браконьерства, пожаров, рубок леса и зимняя подкормка копытных.

«Впервые Грация окотилась в 2014 году, тогда у неё тоже было два котёнка, – рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова. – С тех пор хищница регулярно приносит потомство. Так, мы фиксировали её с новыми котятами три года подряд – с 2016 по 2018. Из десяти хищников, родившихся у Грации, как минимум шесть остались на «Земле леопарда» – их мы фиксировали уже взрослыми, отдельно от матери. Они стали резидентами и получили собственные «паспорта» и идентификационные номера в нашей базе данных».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]