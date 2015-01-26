Встреча приморца с 95-летней старушкой обернулась плачевно для мужчины

На юге Приморья полицейскими задержан серийный грабитель пенсионерок, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение 73-летней жительницы поселка Зарубино. Потерпевшая сообщила, что в подъезде дома, в котором она проживает, неизвестный мужчина напал на нее, похитил имеющуюся наличность и скрылся.

В тот же день в полицию поступило еще одно сообщение: в этом же поселке совершено нападение на другую пенсионерку. На этот раз жертвой нападавшего стала 95-летняя женщина, у которой грабитель силой отнял 2 тысячи рублей.

"Сотрудниками уголовного розыска задержан приморец, подозреваемый в совершении серии корыстно-насильственных преступлений" - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Примечательно, что почерк двух преступлений был идентичен: оба грабежа были совершены на верхних этажах, а своих жертв преступник выбирал солидного возраста, чтобы было легче с ними справиться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Потерпевшие узнали в нем своего обидчика.

Свою вину в корыстно-насильственных преступлениях подозреваемый признал полностью и в содеянном раскаялся, а также пошел на сотрудничество со следствием и рассказал, что ранее совершил кражу ювелирного изделия у своих знакомых. Потерпевшая также опознала задержанного.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей за грабеж. За серию открытых хищений чужого имущества, совершенных с применением насилия, фигуранту могут назначить до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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