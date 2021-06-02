Ситуация в подземном переходе возмутила приморцев

Во Владивостоке в подземном переходе молодые люди пытались расплатиться за покупку в одном из отделов, где предлагают кофе, сувенирной двухтысячной купюрой, сообщают «Вести:Приморье».

действия мошенников попали в поле видеокамеры, установленной в отделе. Девушка-продавец сделала им замечание, не приняв купюру. Пояснив при этом, что они за сегодняшний день не первые, кто предлагает для расчета поддельные купюры.

Мы сняли запись с камер видеонаблюдения. Приходят два парня с купюрой 2000р сувенирные деньги и хотят ими заплатить. Возможно, их узнают. Опубликуйте, пожалуйста. Не хочется, чтобы люди были обмануты, чтобы мошенничество стало выгодным.

В комментариях паблика vdk_news приморцы отметили, что сталкивались с этими молодыми людьми. При этом отметив, что «работают» трое, один из молодых людей ожидал их в переходе.

Кто-то из жителей края уточнил, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно просто быть внимательнее. А молодым людям стоит объяснить, что их действия попадают под уголовную статью.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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