Ситуация в подземном переходе возмутила приморцев
Во Владивостоке в подземном переходе молодые люди пытались расплатиться за покупку в одном из отделов, где предлагают кофе, сувенирной двухтысячной купюрой, сообщают «Вести:Приморье».
действия мошенников попали в поле видеокамеры, установленной в отделе. Девушка-продавец сделала им замечание, не приняв купюру. Пояснив при этом, что они за сегодняшний день не первые, кто предлагает для расчета поддельные купюры.
В комментариях паблика vdk_news приморцы отметили, что сталкивались с этими молодыми людьми. При этом отметив, что «работают» трое, один из молодых людей ожидал их в переходе.
Кто-то из жителей края уточнил, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно просто быть внимательнее. А молодым людям стоит объяснить, что их действия попадают под уголовную статью.
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