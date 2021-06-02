Аптекам разрешили дистанционно продавать лекарства

Несетевым аптекам разрешили с 1 сентября дистанционно продавать ряд лекарств, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство России разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам с 1 сентября текущего года дистанционно продавать безрецептурные лекарства.

«Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах», — сообщает пресс-служба правительства.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет RT.

Отмечается, что теперь исключено требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории страны и собственный сайт в интернете.

Кроме того, для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами интернет-агрегаторов для размещения предложений и ведения торговли с помощью их сайтов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]