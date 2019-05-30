Коснется миллионов граждан: Аптеки обяжут работать по-новому

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий аптеки предоставлять покупателям полный перечень аналогов выбранного лекарства, а также предполагающий создание передвижных аптечных пунктов, сообщают «Вести:Приморье».

«Это важное для граждан решение. В случае принятия, закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешёвый аналог необходимого им препарата, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Кроме того, закон разрешит деятельность передвижных аптечных пунктов. Жителям сельской местности и отдалённых территорий станет проще купить необходимые препараты». Об этом пишет «Парламентская газета».

Предложенные меры позволят обеспечить доступность лекарств для граждан, подчеркнул спикер палаты.

Также в законодательстве может появиться определение «аптечной сети». Ещё одна норма законопроекта предполагает создание реестра аптечных работников — фармацевтов и провизоров. Брать бонусы за продвижение новых лекарств аптекам будет по-прежнему разрешено, однако их размер предложено ограничить 5% от оборота. Взимать с фармпроизводителей деньги за расположение медикаментов на полках, а также проводить принудительные маркетинговые компании аптекам запретят.

«По состоянию на 2020 год, 10% самых крупных аптечных сетей принадлежало 36% аптечного рынка, а топ-100 аптечных сетей — 64% аптечного рынка. Это значит, что рынок в значительной мере монополизирован и позволяет именно этому участнику процесса ставить себя выше, в привилегированное положение и по отношению к покупателям, пациентам, и по отношению к отечественным товаропроизводителям», — подчеркнул один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

При этом даже само понятие «аптечная сеть» в российском законодательстве в настоящее время отсутствует, добавил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]