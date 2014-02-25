Радиоактивные препараты будут изготавливать в аптеках

Министерство здравоохранения предлагает ввести новые виды аптечных организаций, в том числе аптеку индивидуального предпринимателя и аптеку с правом изготовления радиоактивных препаратов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщают «Вести:Приморье».

Документ подготовлен в связи с тем, что с 2021 года в рамках регуляторной гильотины утратит свою силу приказ 2010 года «Об утверждении видов аптечных организаций». В новом документе сохранятся такие виды аптечных организаций, как «аптека», «аптечный пункт» и «аптечный киоск», отмечает «Парламентская газета».

Согласно проекту, аптеки предлагается разделить на те, что обслуживают население и являются самостоятельными, и аптеки, являющиеся структурным подразделением медицинской организации.

Вводится также такой вид аптеки — структурного подразделения медорганизации, как «производственная с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов» (используются при лучевой терапии).

Кроме того, в связи с многочисленными фактами использования слов «аптека» или «аптечный пункт» в вывеске и фирменном наименовании индивидуальных предпринимателей предлагается ввести новый вид аптечной организации — «аптека индивидуального предпринимателя».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]