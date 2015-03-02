Аппетиты владельцев аптек умерят по-закону

В Госдуме готовят закон против ажиотажного подорожания в аптеках, сообщают "Вести:Приморье".

В Госдуме всерьез занялись проблемой завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Готовят законопроект о регулировании аптек, который в случае принятия поможет не допустить возникновения таких ситуаций в дальнейшем.

Глава нижней палаты Вячеслав Володин дал поручение проанализировать информацию о росте цен. Необходимо взаимодействовать со Счетной палатой и с Федеральной антимонопольной службой, поставил задачу Володин, отмечает «РГ».

"ЕР" предложила как меры быстрого реагирования, так и идеи на перспективу. Инициативы отправлены в штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Для производителей и оптовых фармкомпаний в случае одобрения меры будет установлена максимальная оптовая наценка - не более 20 процентов, для розничных сетей - не более 15 процентов. Вторая мера - ввести лимит на продажу масок (не более 40 штук в руки). Кроме того, настаивают на приоритетных продажах масок розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением. "Все эти предложения позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии", - заявила Анна Кувычко.

На перспективу уже разработан комплексный законопроект, который готовится к внесению в Госдуму. Как рассказал глава думских "единороссов" Сергей Неверов, документ отрегулирует деятельность аптек и аптечных сетей. В случае его принятия он будет призван не допустить скачков цен на препараты.

По словам первого замглавы фракции "ЕР" Андрея Исаева, законопроект содержит ряд антимонопольных ограничений - в частности, устанавливает предельное количество организаций (аптечных пунктов и т.п.), которое может иметь аптечная сеть на территории РФ. Это должно помочь избежать сговоров.

Законопроектом также вводится обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов. Кроме того, российские лекарства должны будут в обязательном порядке получить место на витрине.

Предлагается прописать и ограничение бонусов, которые могут брать аптеки за размещение отечественной фармацевтической продукции.

Штрафы - дело, конечно, нужное, но и ажиотаж желательно сбивать еще до того, как аптеки им уже воспользовались. Хотя это самое трудное в данной ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что спекуляции на фоне остросоциальных проблем уже давно не удивляют жителей Приморья. С начала этого года недобросовестные предприниматели решили заработать на смертельно опасном коронавирусе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]