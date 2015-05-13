«Другого варианта нет»: Закон изменит работу аптек

Передвижные аптечные пункты планируют узаконить до 1 июля, сообщают «Вести:Приморье».

Законопроект об этом готовится к первому чтению, рассказали "РГ" в комитете Госдумы по охране здоровья. Парламентарии отмечают, что это один из приоритетных документов, которые они планируют рассмотреть и принять в весеннюю сессию. "Передвижные аптечные пункты необходимы для доставки лекарств в отдаленные и труднодоступные территории", - говорит председатель думского комитета Дмитрий Морозов. По его словам, "другого варианта для того, чтобы обеспечить жителей деревень доступными лекарствами просто нет".

В правительстве уже заявили, что готовы поддержать законопроект после доработки. "В целях повышения доступности лекарственного обеспечения граждан полагаем возможным поддержать законопроект в части организации передвижных аптечных пунктов. Соответствующий порядок должен быть установлен правительством Российской Федерации до 1 июля 2021 года", - говорится в отзыве. При этом, в кабмине предлагают исключить из документа положения о формировании конкурентной среды на фармацевтическом рынке, поскольку она должна регулироваться другим законом.

Законопроект разработан депутатами фракции "Единая Россия". Он также уточняет понятия аптечная организация и аптечная сеть, обязует аптеки информировать покупателей о наличии в продаже российских аналогов зарубежных препаратов, предусматривает создание единого реестра фармацевтических работников по аналогии с реестром медицинских работников. Как следует из пояснительной записки, такой реестр станет гарантией профессионализма провизоров, повысит персональную ответственность руководителей аптек и организаций оптовой торговли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]