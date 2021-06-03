Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке

В аварии на трассе пострадало большое количество автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Об аварии рассказали очевидцы. Они пояснили, что все произошло при движении с Патрокла в сторону Снеговой Пади. Судя по видео, в "замес" попали, как минимум, 10 автомобилей

Детали аварии уточняются. Но, вероятнее всего, одна из причин - непогода, которая обрушилась на Приморье.

Многие приморцы отмечают, что стараются не ездить по данному участку дороги во время непогоды. Тем более в туман видимость сводится к минимальным значениям.

Видео dpscontrol_125rus.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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