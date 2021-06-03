Крик души жительницы Владивостока удивил и не растрогал приморцев

Жительница Владивостока рассказала в Сетях о ситуации, в которую попала по своей невнимательности, когда находилась на спектакле в Доме офицеров флота, сообщают «Вести:Приморье».

Так, дама пояснила, что ею была утеряна купюра достоинством в 5 тысяч рублей. И она предполагает, что ее нашел один из тех, кто был в то время на спектакле. Судя по видео, которые опубликовала автор поста, это мужчина.

Вчера 1.06 в районе 19 часов в большом зале ДОФа, во время спектакля были утеряны 5 тыс руб одной купюрой. На видео видно, как данный мужчина, их увидел и поднял. В 19.10 он покинул театр. Я обнаружила потерю через 5 мин. Но уже поздно было,

- пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.

Ситуация, конечно, неприятная, отмечают приморцы. Однако многие не оправдывают автора видео, уточняя, что бездоказательно обвинила незнакомого мужчину. И в чем? В том, что он что-то нашел на полу в здании. На видео не видно, что конкретно поднял мужчина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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