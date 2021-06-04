Стали известны результаты анализа воды ядовитого ручья, впадающего в бухту Стеклянная

Стали известны результаты проб воды в ручье Безымянный. Он берет свое начало в районе городского мусорного полигона и привлек внимание цветом воды и зловонным запахом. Специалисты Примгидромета провели отбор воды и пришли к неутешительному выводу.

Как сообщает "Вести: Приморье", химический анализ показал, что в ручье предельно допустимая концентрация марганца превышена более чем в 100 раз, а ртути в 8. При этом пробы воды в бухте Стеклянная, куда попадает ручей с мышьяком загрязнений пока не выявлено.

Напомним, «Вести: Приморье» на прошлой недели побывали на берегу уссурийского залива и на месте убедились в неблагополучной ситуации.

Ольга Скалыга, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета:

"По результату лабораторных исследований было выявлено экстремально высокое загрязнение по содержанию марганца и ртути в воде ручья Безымянного, высокое загрязнение по содержанию железа в воде ручья Безымянного, а также превышение предельно допустимых концентраций по таким химическим элементом, как нефтепродукты, фенолы, тяжелые матллы — нефть и цинк, и азот амонимий".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]