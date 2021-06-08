За верность долгу: честных полицейских поощрили во Владивостоке

В целях формирования нетерпимости к коррупционному поведению и его искоренению, начальником УМВД России по Приморскому краю генерал-майором полиции Олегом Стефанковым принято решение поощрять сотрудников, уведомивших руководителя о факте склонения его к коррупционному правонарушению.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, личный состав органов внутренних дел региона ориентирован на соблюдение антикоррупционного законодательства. Указанные превентивные меры имеют положительные результаты: с начала этого года сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края зарегистрировано 38 уведомлений о фактах обращения к ним граждан с целью склонения к коррупционному правонарушению. В отношении приморцев, допустивших грубые нарушения ПДД и пытавшихся передать сотрудникам полиции взятку за непривлечение к ответственности, возбуждены уголовные дела.

Награждение состоялось на торжественной церемонии, в присутствии руководителей Госавтоинспекции региона и всего личного состава. Врио начальника Управления МВД России по Приморскому краю полковник полиции Эдуард Хавабу поблагодарил инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]