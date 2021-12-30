В приморской полиции обновился автопарк

В дальневосточной столице глава Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков вручил сотрудникам подразделений органов внутренних дел региона ключи от нового служебного транспорта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, торжественная передача автомобилей в эксплуатацию подразделениям Госавтоинспекции и дежурных частей семнадцати территориальных органов внутренних дел Приморского края состоялась сегодня во Владивостоке на базе административного городка полка патрульно-постовой службы полиции.

Мероприятие началось с построения личного состава, после чего в торжественной обстановке глава УМВД России по Приморскому краю вручил полицейским ключи и паспорта транспортных средств.

Олег Стефанков отметил, что обеспечение общественной безопасности и защиты граждан во многом зависит от уровня материально-технического обеспечения подразделений полиции.

«Я надеюсь, что новая техника даст возможность ещё более эффективно действовать в экстренных ситуациях и выполнять свои ежедневные задачи по снижению аварийности на дорогах, охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. Уверен, что новая техника сделает вашу службу более комфортной и безопасной», - с такими словами обратился к подчиненным глава приморской полиции Олег Стефанков в ходе церемонии вручения.

Всего на баланс поставлены 43 единицы транспорта, из них 23 автомобиля марки «ВИС - 298050» для комплектования дежурных частей и 20 автомобилей марки «УАЗ - 396222».

На всех автомобилях нанесены цветографические схемы, установлены видеорегистраторы, сигнальные громкоговорящие устройства и рации.

После вручения ключей генерал-майор полиции призвал подчиненных бережно относиться к транспорту и в полной мере использовать весь его потенциал, а также поблагодарил за службу, поздравил сотрудников полиции с наступающим Новым годом и Рождеством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]