ВТБ держит курс на повышение доступности жилищного кредитования и поддержку малого и среднего бизнеса

Приморский бизнес оживает после пандемии. Около 300 заявок на вакансии принял центр занятости края. О преодолении острой фазы коронакризиса говорят и финансисты. Как предприятия и жители края ведут себя в новых условиях, рассказали специалисты ВТБ.

Размораживают проекты, возвращаются к программам развития. Предприятия Приморья набирают обороты после пандемии. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Приморском крае с начала года вырос на 7%, до 65,4 млрд рублей. Цифры говорят об адаптации бизнеса к новым реалиям.

Виктор Кузьменко, управляющий ВТБ в Приморском крае: «Малое предпринимательство, средний бизнес начинают постепенно восстанавливаться от последствий коронокризисного года. И мы как государственный банк видим главной своей задачей — поддержать эти тренды. Следует отметить, что в декабре прошлого года мы снизили процентные ставки по кредитам предоставляемые предприятиям малого и среднего бизнеса».

О стабилизации экономики края говорят и финансовые решения обычных приморцев. Жители региона кредитуются, в том числе получают и крупные займы - на приобретение жилья. Объем выданных ипотечных кредитов ВТБ в Приморье в первом квартале вырос на 14% и превысил 4,4 млрд рублей, более половины - кредиты по госпрограмме дальневосточной ипотеки под 1%. Помогает банк и снизить долговую нагрузку приморцев, благодаря программам рефинансирования.

«Дальневосточная» и «Ипотека с господдержкой» — самые популярные у приморцев. Но и по другим программам ВТБ держит курс на повышение доступности жилищного кредитования. Также в этом году банк запустит ипотечную программу для индивидуального строительства домов и приступит к кредитованию в рамках сельской ипотеки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]