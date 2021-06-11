Каждый шестой водитель в Приморье скрывается с места ДТП

По данным Госавтоинспекции Приморского края, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 62 ДТП, 58 с материальным ущербом, 4 – с пострадавшими. Повреждено 111 транспортных средств.

В Большом Камне в районе дома №7 на ул. Северной был травмирован 7-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу перед близко движущимся транспортом. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, водитель, совершивший наезд, с места происшествия скрылся. Мальчик получил травму ноги.

По данным краевой Госавтоинспекции, каждый шестой приморский водитель скрывается с места ДТП.

С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 10 тыс. 179 ДТП, при этом скрылось с места происшествия 1 тыс. 585 человек, это 15% всех водителей. 134 водителя покинули место ДТП, в котором была необходимость оказания помощи пострадавшим. В результате таких происшествий 10 человек погибли, а 166 - получили травмы различной степени тяжести.

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

Наказания административного характера не будут применяться, если после автомобильной аварии зачинщик покинул место происшествия, оставив сбитого человека на дороге. Ситуация приобретет уголовный оттенок – такие действия уже будут квалифицированы по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Водителю, оставившему потерпевшего в опасном для него состоянии, грозят следующие санкции:

1) штраф, сумма может доходить до 80 тыс. рублей (альтернатива – зарплата или доход осужденного, получаемый в период до полугода);

2) обязательные работы, длительность – до 360 часов;

3) исправительные (принудительные) работы, длительность – до 1 года;

4) арест, срок – до трех месяцев;

5) тюремное заключение сроком до 1 года.

Процент разысканных водителей очень высок. Часто Госавтоинспекция находит таких водителей по звонкам очевидцев, которые успевают заметить номерные знаки уехавшего автомобиля. Позвонить можно в любую дежурную часть ОВД или на телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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