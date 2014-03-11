Пьяный водитель врезался в крыльцо школы: 4 человека получили травмы

В Спасском районе привлечен к ответственности пьяный водитель, повредивший забор и крыльцо школы, сообщают «Вести:Приморье».

По данным региональной ГИБДД, в минувшую среду в полицию поступили сообщения о 73 ДТП: 68 - с материальным ущербом, 5 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 8 человек травмированы. Повреждены 135 транспортных средств.

В Спасском районе Приморского края 39-летний нетрезвый водитель Сузуки Эскудо потерял управление, совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 4 человека: водитель и пассажиры Эскудо. Среди пострадавших ребенок – 9-летний мальчик. В момент движения он не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.

Стаж вождения водителя – 16 лет, в 2020 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», предполагающей административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего», предполагающей административный штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет.

Помимо этого, мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный в результате автопроисшествия образовательному учреждению.

Автомашина эвакуирована на стоянку временного задержания. Устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевших, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В целом, по причине грубых нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств в среду в крае произошло 72 ДТП, преобладал неправильный выбор дистанции.

По видам происшествий, как и ранее, выделяются столкновения транспортных средств, а среди населенных пунктов аварийно опасным городом остается Владивосток (41 ДТП).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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