В Приморье подросток пострадал в ДТП с участием нетрезвого водителя
В районе дома №15 на улице Октябрьская в селе Краснореченский водитель автомашины "Тойота Корона" 1997 года рождения, двигаясь в направлении Дальнегорска, совершил наезд на велосипедиста, 2009 года рождения. Подросток выехал с прилегающей территории в сторону Дальнегорска.
В результате ДТП несовершеннолетний получил перелом правой голени и тупую травму живота. Ребенок госпитализирован, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
У водителя автомашины "Тойота Корона" установлено состояние алкогольного опьянения. Стаж его вождения 2 года, административных нарушений за 2018 г. и 2019 г. не имеет.
В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
ДТП произошло в светлое время суток, дорожное покрытие-асфальт. Данный участок дороги очагом аварийности не является. Отсутствует дорожная разметка. Составлен акт улично-дорожной сети.
За прошедшую неделю в Приморье зарегистрировано 19 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. Погибших нет, 6 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 32 автомобиля. К административной ответственности привлечено 124 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 87 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 9 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состояние опьянения необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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