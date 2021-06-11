Предвыборная программа «Единой России» выполнена – несмотря на санкции и пандемию

Предвыборная программа «Единой России» выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании высшего и генерального советов ЕР. Особо внимание в отчете уделено работе в самый сложный период пандемии. Какие меры пришлось срочно принимать, и как партия поддержала медицину Приморского края?

Работа над законодательной базой, закупка защитных костюмов и реанимобилей. От решений и действий зависели экономика страны и жизни миллионов россиян. По инициативе «Единой России» законодательно урегулирован статус самозанятых, оказана поддержка российским производителям, выделены значительные средства на здравоохранение, в том числе доплаты медикам.

Валентин Шуматов, ректор ТГМУ, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Был создан фонд и затем приобретались автомобили, санитарные машины, реанимобили. Что касается оборудования, то понадобилось очень много аппаратов ИВЛ, систем кислородо-проведения».

Более 600 волонтеров «Единой России» в Приморье во время пандемии оказывали помощь медикам и тем, кто находился на изоляции. Из взносов и пожертвований приобретены не только медоборудование, но и бытовая техника для комнат отдыха, теплая одежда, продуктовые наборы и горячие обеды. Такая забота была особо важна зимой, говорит врач выездной бригады Владимир Ким. Тогда количество вызовов доходило до 600 в день.

Владимир Ким, врач-участковый терапевт инфекционной бригады КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1»: «Конкретно в нашей поликлинике оказывалось очень много поддержки для инфекционных бригад: делали доплаты, хорошие доплаты, наши врачи получали их в срок и в полном объеме».

Сергей Аириней, главврач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1»: «Уровень эмоциональный был, конечно, снижен. Было тяжело работать. И поддержка помогла действительно почувствовать то, что медицинские работники никем не кинуты, что на них обращают особое внимание».

В отчёте партии перед избирателями как социально значимые законопроекты, так и адресная помощь людям на конкретных территориях. Несмотря на пандемию, «Единая Россия» практически полностью выполнила Программу 2016 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]