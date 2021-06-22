О росте тяжёлых случаев COVID-19 у молодых заявили в центре Гамалеи

Коронавирусная инфекция «молодеет». Больше тяжелых случаев фиксируется у молодых людей. Об этом заявил руководитель лаборатории центра им. Гамалеи Владимир Гущин, сообщают «Вести:Приморье».

В эфире одного из каналов он отметил, со временем у новых штаммов свойства «не меняются в лучшую сторону».

«Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большее количество тяжёлых случаев среди молодых», — цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, по информации министерства здравоохранения Приморского края, план развертывания коечного фонда корректируется ежедневно с учетом эпидобстановки.

Отмечается увеличение доли молодых людей в структуре госпитализированных больных.

«Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент – младше 40 лет. Около 20% ­– люди 40-60 лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился», – подчеркнула заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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