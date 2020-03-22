Ковидные госпиталя Приморья заполнены на 80-85%: заболеваемость растет
План развертывания дополнительного коечного фонда будет реализован в Приморье в случае роста заболеваемости COVID-19 и увеличения числа госпитализированных. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко во время брифинга в понедельник, 5 октября.
В правительстве края отмечают, что заболеваемость коронавирусом в регионе остается стабильно высокой. Более того, показатель по количеству заразившихся вернулся к августовским отметкам.
«Рост заболеваемости COVID-19 в начале октября обусловлен тем, что прошли два инкубационных периода с момента возобновления работы образовательных организаций, дошкольных учреждений, учреждений профессионального и высшего образования. Увеличилась социальная активность, число контактов. При этом не всегда строго граждане соблюдали меры предосторожности», – пояснила Анастасия Худченко.
Министр подчеркивает, что более подвержены заражению представители старшего поколения, люди с хроническими заболеваниями – течение болезни у них проходит в более тяжелой форме. Также в зоне риска – те, чья профессиональная деятельность связана с большим количеством социальных контактов – это медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы обслуживания.
«Населению нужно продолжить соблюдение профилактических мер – ношение масок, “социальная дистанция”, гигиена рук. Эти нормы должно стать правилом нашей жизни. Пока не наступила добровольная вакцинация от инфекции, при несоблюдении мер край рискует выйти на нарастающий уровень заболеваемости», – обозначила Анастасия Худченко.
Она отметила, что на сегодняшний день занятость коечного фонда в ковидных госпиталях Приморья достигает 80-85%. Соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических мер позволит сдержать рост заболеваемости и тогда разворачивать дополнительный коечный фонд и, соответственно, останавливать основную работу медучреждений края, не придется.
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