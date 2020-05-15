В Приморье остановился ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19

В последнее время динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приморском крае стабилизировалась – ежесуточное число заболевших остается примерно на одном уровне и даже снижается. В связи с этим в регионе началось обсуждение вопроса о перепрофилировании части коечного фонда, зарезервированного для больных коронавирусом, для оказания медицинской помощи по иным направлениям, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе стабильная, однако уровень заболеваемости достаточно высок.

«Можно говорить о некоторой стабилизации ситуации по Находке – там сейчас нет большого прироста по заболевшим. Тем не менее, на сегодняшний день в Приморье фактически нет районов, где не было бы зарегистрированных случаев. На отдаленных территориях это, в основном, завозные истории», – отметила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Позитивным моментом остается то, что ежесуточное число заболевших перестало расти. В свете этого в Приморье началась проработка вопроса о потенциальном возвращении части коечного фонда, зарезервированного для больных коронавирусом, для плановой госпитализации по другим направлениям.

«Сейчас у нас занято около 63% коечного фонда, и мы впервые за все время начали разговор о выводе части коечного фонда, его перепрофилировании обратно в те виды помощи, которые они должны оказывать. В частности, по Находкинской больнице, где стабилизировалась ситуация, в ближайшее время мы будем отказываться от отделения в бухте Отрада для легких форм и постепенно вводить в оборот саму больницу», – рассказала Анастасия Худченко.

Напомним, с начала эпидемии около 8,5 тысячи приморцев заболели коронавирусом. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и соблюдать «социальную дистанцию».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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