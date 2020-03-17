Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

Уровень заболеваемости коронавирусом в России постепенно снижается, но ситуация может измениться в любую сторону. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в стране, которое транслировал телеканал "Россия 24".

"В июне и в июле количество заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается, – отметил президент. – Число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая".

Однако, как подчеркнул глава государства, ситуация остается сложной и "может качнуться в любую сторону". Далеко не во всех регионах удалось добиться устойчивого снижения заболеваемости, констатировал Путин.

По мнению президента, успокаиваться и забывать про рекомендации врачей пока рано.

"Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенное значение", – добавил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что к осенне-зимнему периоду власти обычно "приводят в порядок" энергетику, но в нынешних условиях приходится серьезно готовиться и в медицинской сфере.

По последним данным, число заболевших коронавирусом восемь суток подряд растет не более, чем на 0,7 процента. По состоянию на 29 июля, за минувшие сутки в России зафиксированы 5475 случаев заражения COVID-19. В Приморском крае за сутки выздоровели 147 человек, заболели коронавирусом – 108, трое человек умерли. Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 6 608 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]