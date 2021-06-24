Новый подводный кабель проложили на остров Путятина в Приморье

Завершены работы по укладке подводного высоковольтного кабеля на остров Путятина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, электроснабжение острова зависит от кабеля, проложенного по дну залива Стрелок. За годы эксплуатации магистраль пришла практически в аварийное состояние, что вызывало частые аварии, и как следствие, отключение от света потребителей Путятина. Особенно острой ситуация становилась зимой.

«Когда возникала авария, кабель вытаскивали на берег, искали повреждение, устраняли, затем его снова укладывали на морское дно. И так до следующего технологического нарушения. Но объект уже находился в предаварийном состоянии», – рассказал министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев.

Правительством Приморья было принято решение о полной замене подводного кабеля – обновлены 2 километра. По словам Андрея Леонтьева, это позволит обеспечить надежность электроснабжения острова Путятина.

Для замены кабеля по двум фидерам энергетикам пришлось задействовать водолазов, кран, плавсредства и электротехническую лабораторию. Основные работы проводились на берегу, после чего кабель при помощи морского буксира протянули и уложили на морское дно.

Как сообщил руководитель электросетевой компании Степан Самохин, следующим этапом станет реконструкция сетей непосредственно на острове, так как энергохозяйство Путятина также требует модернизации.

«Необходима реконструкция всего энергоузла этой территории, и этим наша компания будет планомерно заниматься», – добавил Степан Самохин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]