Злоумышленник пытался спрятаться в диване от сотрудников Росгвардии

В Артеме злоумышленник пытался спрятаться от росгвардейцев в диване, сообщают «Вести:Приморье».

Вечером на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по г. Артему поступило сообщение о том, что в квартире на улице Кирова мужчина угрожает женщине убийством. Заявительница рассказала, что знакомый, запугивая ножом, избил ее. Также, по словам потерпевшей, мужчина сломал замок входной двери и удерживает ее в помещении, пояснили в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю.

На место происшествия немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы постучали в квартиру, но никто не открыл дверь. В это время в оконном проеме сотрудники вневедомственной охраны заметили женщину, которая высказала намерение выпрыгнуть, так как опасается за свою жизнь. Для спасения гражданки росгвардейцы воспользовались лестницей пожарной машины МЧС.

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленника в квартире. Мужчина пытался спрятаться от стражей порядка в коробе дивана.

Росгвардейцы доставили 27-летнего подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему, сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный находится в федеральном розыске за Артемовским городским судом. Ранее в следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему в отношении гражданина расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (Присвоение или растрата). В ходе следствия была доказана его причастность к совершению преступления. Уголовное дело направили в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Однако обвиняемый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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