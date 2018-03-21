В Уссурийске обнаружен автомобиль, находящийся в федеральном розыске
Росгвардейцы задержали водителя угнанного еще 4 ноября автомобиля, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе войск национальной гвардии.
Сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Уссурийску днем, проезжая мимо дома №55 на улице Комарова, обратили внимание на автомобиль марки Toyota Windom. Ориентировка на этот автомобиль была получена росгвардейцами на утреннем разводе. Оказалось, что машина похищена у владельца еще 4 ноября и находится в федеральный розыске.
За рулем автомобиля сидел мужчина, который не смог предоставить стражам порядка документы на машину и подтвердить свое право владения транспортным средством. При осмотре салона сотрудники вневедомственной охраны обнаружили предмет, похожий на пневматический пистолет.
Подозреваемый 43-летний житель Владивостока доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.03.2018 В Приморье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже
-
04.06.2019 Троих граждан, находящихся в розыске, задержали сотрудники Росгвардии в Приморье
-
17.10.2018 В Уссурийске за сутки задержаны двое граждан, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений
-
20.02.2019 Росгвардейцы в Приморье задержали семерых человек, находящихся в розыске
-
21.11.2019 Пассажира с пистолетом в такси задержали благодаря «тревожной» кнопке
-
06.06.2019 Автоугонщиков задержали в Уссурийске
Добавить комментарий