В Уссурийске обнаружен автомобиль, находящийся в федеральном розыске





Росгвардейцы задержали водителя угнанного еще 4 ноября автомобиля, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе войск национальной гвардии.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Уссурийску днем, проезжая мимо дома №55 на улице Комарова, обратили внимание на автомобиль марки Toyota Windom. Ориентировка на этот автомобиль была получена росгвардейцами на утреннем разводе. Оказалось, что машина похищена у владельца еще 4 ноября и находится в федеральный розыске.

За рулем автомобиля сидел мужчина, который не смог предоставить стражам порядка документы на машину и подтвердить свое право владения транспортным средством. При осмотре салона сотрудники вневедомственной охраны обнаружили предмет, похожий на пневматический пистолет.

Подозреваемый 43-летний житель Владивостока доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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