Просила о помощи, сидя в открытом окне 6-го этажа: Подробности происшествия в Приморье

В Приморье заключен под стражу гражданин, угрожавший знакомой расправой, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница Артема 32 лет с просьбой о помощи обратилась в полицию. Она пояснила, что приятель, удерживая ее в квартире, нанес побои и угрожает ей ножом. Она пояснила, что 27-летний знакомый закрыл дверь изнутри и не выпускает ее.

На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска городской полиции и экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

На стук в дверь и просьбу открыть квартиру мужчина не реагировал. Было принято решение попросить помощи у коллег и воспользоваться лестницей пожарной автомашины МЧС. Сотрудники вневедомственной охраны поднялись по лестнице автокрана на шестой этаж и помогли женщине выйти из квартиры.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники уголовного розыска установили, задержанный находится в федеральном розыске за Артемовским городским судом. Ранее в следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему в отношении гражданина расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за присвоение или растрату. В ходе следствия была доказана его причастность к совершению преступления. Уголовное дело направили в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Однако подсудимый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск, пояснили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Ранее приморца неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, вымогательство и грабёж.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела МВД России по городу Артему.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru