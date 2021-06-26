Просила о помощи, сидя в открытом окне 6-го этажа: Подробности происшествия в Приморье
В Приморье заключен под стражу гражданин, угрожавший знакомой расправой, сообщают «Вести:Приморье».
Жительница Артема 32 лет с просьбой о помощи обратилась в полицию. Она пояснила, что приятель, удерживая ее в квартире, нанес побои и угрожает ей ножом. Она пояснила, что 27-летний знакомый закрыл дверь изнутри и не выпускает ее.
На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска городской полиции и экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
На стук в дверь и просьбу открыть квартиру мужчина не реагировал. Было принято решение попросить помощи у коллег и воспользоваться лестницей пожарной автомашины МЧС. Сотрудники вневедомственной охраны поднялись по лестнице автокрана на шестой этаж и помогли женщине выйти из квартиры.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники уголовного розыска установили, задержанный находится в федеральном розыске за Артемовским городским судом. Ранее в следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему в отношении гражданина расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за присвоение или растрату. В ходе следствия была доказана его причастность к совершению преступления. Уголовное дело направили в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Однако подсудимый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск, пояснили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
Ранее приморца неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, вымогательство и грабёж.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела МВД России по городу Артему.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.