Бесплатную ночную автомойку «предложили» водителям Владивостока

Во Владивостоке на улице Фадеева в ночь на 26 июня прорвало трубу с горячей водой. Водители, которые в то время проезжали по данному участку, назвали этот порыв «бесплатной автомойкой», сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, один из водителей решил проехать под потоками воды от теплотрассы, вероятно, чтобы таким образом помыть свой автомобиль.

На Фадеева внезапно открылась новая прорывная автомойка! Всем успевшим сбивка авто БЕСПЛАТНО! -

пишет авто поста в паблике dps_vl.

В комментариях отметили, этого и стоило ожидать, так как протечку было видно невооруженным глазом.

«Маленькие фонтанчики там били постоянно и наконец то Фонтануло!».

«Хорошо что не зима за окном».

«В том же месте. .в тот-же час. Пару лет назад».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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