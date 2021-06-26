«Сильный дед»: Авария привлекла внимание приморцев

В Уссурийске, в районе микрорайона Слобода, водитель Nissan Terrano не справился с управлением и въехал в ограждение в виде бордюров, сообщают «Вести:Приморье».

Что стало причиной такой аварии непонятно. Но, судя по кадрам, можно предположить, мужчина, который находился за рулем своего «железного коня» пострадал не очень сильно.

«Сильный дед, крепкая машин»,

пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

В комментариях приморцы отметили, машины, которые выпускали ранее, были самыми крепкими, считались надежными.

Также горожане выстраивают свои версии. Одни говорят, виноват водитель, якобы он поторопился. Другие отмечают, знаков на дороге нет.

«Императорское качество старого японца - только бампер поцарапал».

«Умели самураи бибики делать. Нынче уже не то и не те».

«Это дорожники знаки не выставили и бордюры на проежую часть вытащили пускай башляют деду на новый авто».

«сам там был. Знаки стоят уже неделю. Дед обгонял колонну, которая медленно двигалась по внутренней стороне».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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