«Аэрофлот» сделал заявление: Коснется многих пассажиров

«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных. Авиакомпания разрешила хозяевам брать с собой в полет до трех животных и вчетверо сократила минимальный срок подачи заявки на перевозку питомцев, сообщают «Вести:Приморье».

«Аэрофлот» пересмотрел правила перевозки животных на своих рейсах, объяснив изменения необходимостью обеспечить комфортные и безопасные условия перелета для всех категорий пассажиров, пишет РБК.

В частности, авиакомпания вчетверо сократила минимальный срок подачи заявки на перевозку животного. Ранее такую заявку необходимо было оформить не позднее чем за сутки до вылета — теперь это можно сделать за шесть часов до него.

Одновременно общее число питомцев, которых хозяин может взять с собой на рейс, увеличено с одного до трех. Однако взять их всех в салон самолета не удастся. Правила разрешают перевозить в пассажирском салоне лишь одного или двух питомцев старше шести месяцев, при этом оба должны находиться в одной переноске, а их общий вес (вместе с «тарой») не может быть больше 8 кг (в порядке исключения допускается перевозка в одном контейнере трех котят или щенков в возрасте от восьми недель до шести месяцев). Если животное вместе с переноской весит больше 8 кг, то единственный разрешенный вариант перевозки — в багажном отсеке.

Кроме того, «Аэрофлот» отменил запрет на перевозку на своих рейсах так называемых собак брахицефальных пород, то есть с приплюснутой мордой — мопсов, английских и французских бульдогов, пекинесов, боксеров, шарпеев, бордосских догов, ши-тцу и т.д. Однако авиакомпания предупреждает хозяев, что такие животные подвержены перегреву даже в не очень жаркую погоду, а стресс в поездке может привести к проблемам с дыханием.

Существенно сокращен и список пород собак, перевозка которых на рейсах «Аэрофлота» запрещена из-за потенциальной опасности их представителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]