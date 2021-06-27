«Жертвы есть?»: Фура вылетела на «встречку» на дороге города

Серьезное ДТП произошло в Приморье. Большегруз вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения, сообщают «Вести:Приморье».

Авария произошла днем в Находке. Водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В этот момент на «встречке» никого не было. Вероятно, именно этот факт спас жизни кому-то из водителей. Отмечается, после пересечения полосы движения, машина врезалась в столб, после удара который рухнул.

На Рыбном порту фура вылетела на встречку и снесла столб. Других участников ДТП не замечено,

пишет автор поста в паблике gorod_nhk.

В комментариях горожане отметили, фуры доставляют много неудобств.

«Эти фуры уже достали! Каждое утро занимают почти все место на кольце Рыбного порта, не оставляя места для проезда направо. А другие стоят на въезде в Рыбный порт, перекрывая проезд в поликлинику Рыбаков. Кто за это несёт ответственность: ГИбДД или Рыбный порт?».

«Это ж какой маневр надо было совершать».

«Носятся как на все бабки, достали уже».

«Жертвы есть?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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