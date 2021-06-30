Новый детский сад открывается в Уссурийске

Детский сад на 220 мест, построенный в микрорайоне Радужный Уссурийского городского округа, откроется к сентябрю, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Строители наносят последние штрихи – убирают мусор, моют помещения, завершают благоустройство территории. На каждом этаже садика предусмотрены по четыре групповые ячейки, в состав которых входят спальни, буфеты, санузлы, раздевалки и комнаты для игр и занятий.

На первом этаже размещается пищеблок и медицинский кабинет, на втором – оборудован музыкальный зал, а на третьем – зал для занятий физкультурой, сенсорная комната, кабинеты для психолога и логопеда. Проект предусматривает наличие восьми групп.

Полностью готовы и все 12 площадок для прогулок. На них размещены теневые навесы, песочницы, игровые элементы, скамейки, смонтировано покрытие – несколько площадок застелили рулонным газоном, остальные – резиновым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]