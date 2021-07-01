«Все произошло в автобусе»: женщина рассказала, к чему ее склонял водитель

О ситуации, которая произошла в одном из маршрутных автобусов Уссурийска, рассказала жительница города. Она пояснила, что пользоваться картой при оплате проезда в автобусе часто не получается по разным причинам, сообщают «Вести:Приморье».

Сегодня ехали на микроавтобусе бежевого цвета с 5 км ехали до рынка, с сожалению номер автобуса не запомнила. Оплата у меня была по карте, смотрю вывеска есть что можно оплатить картой. Подхожу к водителю что бы оплатить проезд, говорю: "По карте", на что он мне отвечает:" а что копейки нету?", я говорю:" нету, у вас же вывеска висит что можно оплатить по карте. На что он мне отвечает:" в последний раз, мне тут не нужно платить по карте, мне копейка нужна. Тогда вопрос возникает, для чего терминалы поставили? Что бы водитель говорил что ему копейка нужна? Мне к примеру удобней по карте платить, и не нужно мелочь собой носить на автобус,

пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

В комментариях по-разному отнеслись к ситуации. Одни утверждают, так водитель зарабатывает плюсом к з/п. Другие поясняют, все зависит от работы аппарата, иногда они подвисают, не принимают карты, оплата не проходит.

«Ну значит пусть возит бесплатно, я вообще наличкой не пользуюсь и что делать. Для всех автобусников правила едины».

«Что за навный человек? В карман он себе кладёт, а по карте не может».

«Народ вы прям с тёмного леса повыползали, причём тут себе в карман, водила если надо и так себе в карман положит"копейку", просто ваши карты этот аппарат блокирует, и выдает"карта находиться в стоп линии", не раз был свидетельм таких ситуаций, и вы водителю потом доказывает что там деньги есть, это мол ваш аппарат поломон, всё такое, зато другой подходит и оплачивает картой тут же, зато вы как герои собрались и ушли сказав что у меня нет мелочи не заплотив за проезд, и о каком кармане водителя сейчас идёт речь, вы просто его (***), в магазине так попробуй сделать!».

«Они не довольные когда им платишь картой».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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