«Все произошло в автобусе»: женщина рассказала, к чему ее склонял водитель
О ситуации, которая произошла в одном из маршрутных автобусов Уссурийска, рассказала жительница города. Она пояснила, что пользоваться картой при оплате проезда в автобусе часто не получается по разным причинам, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.
В комментариях по-разному отнеслись к ситуации. Одни утверждают, так водитель зарабатывает плюсом к з/п. Другие поясняют, все зависит от работы аппарата, иногда они подвисают, не принимают карты, оплата не проходит.
«Ну значит пусть возит бесплатно, я вообще наличкой не пользуюсь и что делать. Для всех автобусников правила едины».
«Что за навный человек? В карман он себе кладёт, а по карте не может».
«Народ вы прям с тёмного леса повыползали, причём тут себе в карман, водила если надо и так себе в карман положит"копейку", просто ваши карты этот аппарат блокирует, и выдает"карта находиться в стоп линии", не раз был свидетельм таких ситуаций, и вы водителю потом доказывает что там деньги есть, это мол ваш аппарат поломон, всё такое, зато другой подходит и оплачивает картой тут же, зато вы как герои собрались и ушли сказав что у меня нет мелочи не заплотив за проезд, и о каком кармане водителя сейчас идёт речь, вы просто его (***), в магазине так попробуй сделать!».
«Они не довольные когда им платишь картой».
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