Новое министерство начало работу в Приморье

С 1 июля в регионе начал работу новый орган исполнительной власти – Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Возглавит ведомство Сергей Дубовицкий. Фронт работ созданной структуры и основные задачи на ближайших период с руководителем обсудила первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина в четверг, 1 июля, отметили в правительстве Приморья.

Новое министерство будет курировать два направления – это профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Основная задача – создать условия для более эффективной подготовки кадров под запросы реального сектора экономики.

«Важный аспект – вопрос связки учебного процесса с запросом работодателя, чтобы мы выпускали специалистов с пониманием того, где они могут найти свое призвание, потенциальное рабочее место. Мы конечно же понимаем, что у нас много проблем в сфере и к сожалению, долгие годы ими не занимались детально. Сейчас же мы сталкиваемся с новыми вызовами, целями, нехваткой кадров в различных сферах. Важно ребят обучить, создать условия для их закрепления в регионе. Именно эти задачи поставлены перед новым министром», – отмечает Вера Щербина.

По поручению первого замглавы региона, руководство нового ведомства в кратчайшие сроки разработает план дальнейших действий – как будет развиваться курируемая отрасль и чего ждать работодателям Приморья.

«Через месяц глава ведомства представит стратегию развития “2025–2030“ – план того, что будет происходить в ближайшие годы. Это важно, ведь уже сегодня начался бюджетный процесс на следующую “трехлетку”. Нам необходимо учесть предложения, чтобы направлять денежные ресурсы под конкретные дела», – отмечает председатель Правительства края.

Кроме того, Вера Щербина подчеркнула, что финансирование работы нового ведомства предусмотрено бюджетом и не требует дополнительных средств.

«Министерство создано за счет финансовых ресурсов двух структурных подразделений уже действующих министерств Приморья: минобра и минтруда и соцполитики, штатные единицы которых переведены в новую структуру. Мы “забрали“ деньги и перенаправили их на отдельное министерство, закрепив законодательно», – добавила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]