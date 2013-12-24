Сколково «пришло» в профобразование Приморья

В Приморье продолжается работа по модернизации системы профессионального образования. Еще одним механизмом, призванным помочь системе стать более практико-ориентированной и готовить специалистов под потребности рынка, стало обучение руководящего состава краевых колледжей у ведущих специалистов отрасли – Московской школы управления Сколково, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Вступительная часть масштабной образовательной программы «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов» уже завершилась – приморские специалисты приняли участие в двухдневной форсайт-сессии накануне, 1 и 2 сентября.

Международная образовательная программа РЕГИОН-ПРОФИ направлена на повышение квалификации управленческих команд колледжей. Это необходимо для качественной подготовки ими профессиональных кадров для приоритетных секторов экономики в соответствии с прогнозами технологического развития и спроса на квалификации.

В Приморье программа стартовала с форсайт-сессии, организатором которой выступила Московская школа управления Сколково. Провести ее ранее договорились председатель Правительства Приморского края Вера Щербина и руководство организации во время образовательной программы для управленцев в августе.

Таким образом, после прохождения предварительного отбора семь ведущих приморских колледжей, претендующих на то, чтобы стать лидерами профессиональной подготовки региона, освоят пять модулей. Обучение пройдет в течение ближайших девяти месяцев – с октября 2020 года по апрель 2021 года. В составах команд – директора, их заместители, руководители структурных подразделений и руководящего резерва.

Основная цель обучения – определить будущие потребности в компетенциях для приоритетных отраслей экономики, внести качественные изменения в подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, и в ходе обучения разработать новую программу стратегического развития учреждения, соответствующую современным требованиям.

«Ни для кого не секрет, что мы зачастую работаем по старинке. Выпускаем специалистов рабочих профессий с низкой квалификацией. Работодатели неохотно принимают их на работу, иногда вынуждены переучивать. Нужно смело менять подходы к подготовке кадров, нужных экономике края. Этому и будут учить наших руководителей образовательных учреждений», – отметила председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

Планируется, что по итогам обучения подготовка студентов в образовательных организациях будет вестись на основе лучших мировых практик и передовых технологий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]